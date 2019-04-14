تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة عدد 23.31 نقطة، ليغلق عند مستوى 10235.76 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 16.6 مليون سهم، بقيمة 245.3 مليون ريال قطرى عبر 4667 صفقة، وارتفع 22 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%.