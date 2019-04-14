تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط العقارات والسلع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2790.82 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 45.9 مليون سهم محققة ما قيمته 62.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 835 صفقة ل28 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.87%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.40%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.87%