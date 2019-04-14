تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرا عدد 2.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.64 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 109.2 مليون سهم محققة ما قيمته 182.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2247 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت قطاعى العقارات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثن قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.87%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.40%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 4.02%