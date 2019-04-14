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تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر فى المنوفية

الأحد، 14 أبريل 2019 01:29 م
تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون وذلك لسرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن المنوفية، قد تمكنت برئاسة اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من كشف لغز غموض حادث مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

حيث تمكن فريق البحث برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والذى ضم كلا من العميد محمد على مدير فرع البحث بمركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، والملازم أحمد السباعى معاون مباحث المركز، من فك لغز العثور على الجثة بقرية رملة الانجب دائرة المركز .

وتمكن فريق البحث بعد العديد من الخطط البحثية من كشف المتورط فى واقعة مقتل "نفيسة محمد قنديل" 72 عاما بمنزلها بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر .

وتوصلت التحريات إلى أن وراء أرتكاب الواقعة "عادل س م" 34 عاما نجار مسلح ومقيم بقرية رملة الأنجب وعلى صلة قرابة بالمجنى عليها، ووالدته "نادية حافظ مطر" نجلة عم زوج المجنى عليها .

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لمرورة بضائقة مالية، حيث توجة ليلا لمسكن المجنى عليها وقام بكسر باب البلكونة نظرا لخبرتة فى مجال نجارة المسلح وحال دخولة المسكن فوجىء بها تستيقظ من نومها على إثر صوت الباب، أثناء فتحة مما دفعة إلى قتلها حتى لا ينكشف سرة وعثر على مبلغ مالى قدرة 4 ألاف جنية ولاذ بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 


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