تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف فى السيولة

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.233 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 86.2 مليون ورقة مالية بقيمة 380.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.1 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.82%، والعرب على 3.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.28%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 319 ألف جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 699 ألف جنيه، 760 ألف جنيه، 12.4 مليون جنيه، 10 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 71 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.