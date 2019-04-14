video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعلن عن مقتنيات جديدة لثورة 1919

الأحد، 14 أبريل 2019 01:30 ص
اليوم.. متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعلن عن مقتنيات جديدة لثورة 1919 متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
ينظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، لقاءً بعنوان " ثورة 1919 فى مائة عام" رؤية جديدة أحداث لم تنشر، وذلك اليوم الأحد بمقر المتحف بمحرم بك بالإسكندرية، يأتى اللقاء  تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، والجمعية المصرية للكاريكاتير، مكتبة البلدية جمعية التراث والفنون التقليدية .
 
 
ويشارك فى اللقاء محمود سعيد، مدير المتحف، والدكتور إسلام عاصم ، نقيب المرشدين السياحيين السابق ، يأتى ذلك فى اطار احتفال وزارة الثقافة بثورة 1919 ومرور مائة عام عليها، ونشر أحداث ومقتنيات لم تنشر من قبل وعرضها بالمتحف .
 
 
يذكر أن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أعلن عن وجود خبيئة داخله تعود لمئات السنين بالطابق السفلى بالمتحف وهى تعود لصاحب القصر الذى تم تحويله فيما بعد لمكتبة البلدية ثم متحفا تابعا لوزارة الثقافة .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فى خطر.. توقف أنظمة الإطفاء بسبب كسر بماسورة المياه الرئيسية.. يتردد عليه 16 ألف زائر سنويا وضم لوحات ومقتنيات من القرن الـ ١٧.. وخبير أثرى: مكتبته بها نسخة من "وصف مصر"

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

متحف الفنون الجميلة




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة