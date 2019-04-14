اليوم السابع: مصر تدعم جهود إعادة الاستقرار فى ليبيا





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: مصر تدعم جهود إعادة الاستقرار فى ليبيا.. والسيسى يستقبل «حفتر» ويؤكد دعم جهود مكافحة الإرهاب.. ووزير الدفاع البرتغالى بعد لقائه الرئيس: التجربة المصرية الناجحة بقيادة السيسى «درس ملهم».

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