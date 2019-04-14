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اليوم.. استكمال محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

الأحد، 14 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق
كتب عبد الله محمود
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، محاكمة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق فى اتهامه بالكسب غير المشروع. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد أنهى تحقيقاته فى اتهام الوزير الأسبق، بـ"إلا وجه لإقامة الدعوى"، إلا أن النائب العام رفض القرار وطعن عليه أمام محكمة جنايات القاهرة، التى قررت برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى إحالة القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام دائرة الجنايات للبدء فى محاكمة الوزير بتهمة الكسب غير المشروع.


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محاكمة وزير الزراعة الأسبق

الكسب غير المشروع

الحوادث




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