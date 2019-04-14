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"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تناقش التحول للاقتصاد الرقمى

الأحد، 14 أبريل 2019 09:48 ص
"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تناقش التحول للاقتصاد الرقمى المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، الثلاثاء، المقبل ندوة عن التحول للاقتصاد الرقمى بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
 
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تعقد تحت عنوان:" التحول للاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة" بحضور رئيس مصلحة الضرائب ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية.
 
وأكد فوزى، على دعم الجمعية لكل المبادرات التى تطلقها الدولة لخدمة الاقتصاد والاستثمار والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن الندوة تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للوصول معاً إلى اقتصاد قومى قوى يخدم أهداف التنمية الشاملة.
 
وأشاد باتجاه الدولة نحو الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية والذى يأتى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد اعتباراً من مايو المقبل.
 
من جانبه أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أهمية دور الإصلاحات الضريبية التى قامت بها مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً ومشاريع التحول الرقمى وميكنة الاجراءات فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
 
وقال الحوت، إن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يدعم كافة جهود الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الضرائب من خلال تعريف مجتمع الأعمال بمنظومة الضرائب الجديدة سعياً لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل خدمة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الندوة تأتى فى توقيت هام خاصة وأنه اعتباراً من الأول من مايو المقبل سيتم تحصيل رسوم التعامل بالخدمات الحكومية الكترونيا باستخدام وسائل الدفع الالكترونى وهو تمثل خطوة هامة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وسرعة إنهاء الجراءات والخدمات الحكومية المختلفة.
 

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