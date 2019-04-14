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القائم بالأعمال الأمريكى بالسودان يرحب بدور المجلس الانتقالى فى تحقيق الاستقرار

الأحد، 14 أبريل 2019 01:20 م
القائم بالأعمال الأمريكى بالسودان يرحب بدور المجلس الانتقالى فى تحقيق الاستقرار الفريق أول محمد حمدان دقلو
الخرطوم (أ ش أ)
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رحب القائم بالأعمال الأمريكى لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس بدور المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان فى تحقيق الاستقرار، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء كوتسيس بنائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، بالقصر الجمهورى بالخرطوم .

من جانبه، أطلع دقلو الدبلوماسى الأمريكى على الأوضاع والتطورات بالسودان، والأسباب التى أدت إلى تشكيل المجلس العسكرى الانتقالى، وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن السودان واستقراره.

 


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