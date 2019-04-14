video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تستخدم جوجل للقبض على المشتبه بهم فى الجرائم

الأحد، 14 أبريل 2019 11:00 ص
الشرطة الأمريكية تستخدم جوجل للقبض على المشتبه بهم فى الجرائم الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المحققين فى الولايات المتحدة يستخدمون محرك البحث العملاق جوجل لإيجاد المشتبه بهم والشهود قرب مواقع ارتكاب الجريمة، حيث يقوم عملاق البحث بتسجيل مواقع الأشخاص، وهو ما رأت الصحيفة أنه يزيد فرص اصطياد الأبرياء.

 

وتحدثت الصحيفة عن واقعة حدثت فى ولاية أريزونا الأمريكية عندما تم القبض على أحد الأشخاص فى قضية قتل فى ديسمبر الماضى، وقالت الشرطة للمشتبه به جورج مولينا إنهم وجدوا أثر لهاتفه فى الموقع الذى تعرض فيه رجل لإطلاق نار قبل تسعة أشهر، واكتشفوا ذلك بالحصول على مذكرة تفتيش تطلبت أن يقدم جوجل معلومات عن كل الأجهزة التى تم تسجيلها بالقرب من عملية القتل لمعرفة مكان أى شخص تواجد فى المنطقة.

 

واستند المحققون لأدلة أخرى منها مقطع فيديو سجلته كاميرات أمن لشخص يطلق النار من سيارة نفس موديل سيارة المشتبه به رغم أنهم لم يتمكنوا من رؤية لوحة السيارة أو المهاجم.

 

لكن تم الإفراج عن المشتبه به بعد أسبوع فى السجن بعدما عرف المحققون معلومات جديدة وأطلقوا سراحه. وقبضوا على شخص آخر وهو صديق والدته السابق الذى كان يستخدم سيارة مولينا فى بعض الأحيان.

 

وقالت نيويورك تايمز، إن مذكرات الاعتقال التى تعتمد على قاعدة بيانات هائلة يطلق عليها موظفى جوجل اسم Sensorvault، تحول العمل الخاص بتعقب مواقع مستخدمى الهواتف المحمولة إلى شبكة رقمية لتطبيق القانون.

 

وتتابع الصحيفة قائلة إن هذا مثال آخر على كيفية استخدام المعلومات الشخصية، أين تذهب ومن أصدقائك وماذا تقرأ أو تأكل أو تشاهد، فى أغراض لم يكن كثير من الناس يتوقعونها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بتهمة السرقة والاعتداء.. الشرطة الأمريكية تعتقل بطل الـ MMA

الشرطة الأمريكية تستعين بجهاز ذكى لمنع استخدام الهواتف أثناء القيادة

الشرطة الأمريكية تضبط سائق بأوبر قام بتوصيل مواطن للمطار وسرق منزله

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

جرائم

جوجل

شركات التكنولوجيا

الشرطة الامريكية




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة