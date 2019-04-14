الشرطة الأمريكية تستخدم جوجل للقبض على المشتبه بهم فى الجرائم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المحققين فى الولايات المتحدة يستخدمون محرك البحث العملاق جوجل لإيجاد المشتبه بهم والشهود قرب مواقع ارتكاب الجريمة، حيث يقوم عملاق البحث بتسجيل مواقع الأشخاص، وهو ما رأت الصحيفة أنه يزيد فرص اصطياد الأبرياء.

وتحدثت الصحيفة عن واقعة حدثت فى ولاية أريزونا الأمريكية عندما تم القبض على أحد الأشخاص فى قضية قتل فى ديسمبر الماضى، وقالت الشرطة للمشتبه به جورج مولينا إنهم وجدوا أثر لهاتفه فى الموقع الذى تعرض فيه رجل لإطلاق نار قبل تسعة أشهر، واكتشفوا ذلك بالحصول على مذكرة تفتيش تطلبت أن يقدم جوجل معلومات عن كل الأجهزة التى تم تسجيلها بالقرب من عملية القتل لمعرفة مكان أى شخص تواجد فى المنطقة.

واستند المحققون لأدلة أخرى منها مقطع فيديو سجلته كاميرات أمن لشخص يطلق النار من سيارة نفس موديل سيارة المشتبه به رغم أنهم لم يتمكنوا من رؤية لوحة السيارة أو المهاجم.

لكن تم الإفراج عن المشتبه به بعد أسبوع فى السجن بعدما عرف المحققون معلومات جديدة وأطلقوا سراحه. وقبضوا على شخص آخر وهو صديق والدته السابق الذى كان يستخدم سيارة مولينا فى بعض الأحيان.

وقالت نيويورك تايمز، إن مذكرات الاعتقال التى تعتمد على قاعدة بيانات هائلة يطلق عليها موظفى جوجل اسم Sensorvault، تحول العمل الخاص بتعقب مواقع مستخدمى الهواتف المحمولة إلى شبكة رقمية لتطبيق القانون.

وتتابع الصحيفة قائلة إن هذا مثال آخر على كيفية استخدام المعلومات الشخصية، أين تذهب ومن أصدقائك وماذا تقرأ أو تأكل أو تشاهد، فى أغراض لم يكن كثير من الناس يتوقعونها.