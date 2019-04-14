الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية: لن نشارك فى مجلس السلام الاستشارى

كابول /أ ش أ/

أعلن الرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة الأفغانية عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، أنه لن يشارك هو وأعضاء فريقه الانتخابى فى مجلس السلام الاستشارى المقبل.

وأوضح عبد الله - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أنه تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع مجلس السلام الاستشارى (مجلس القادة)، كما تم تعيين بعض الأفراد الذين شرعوا فى اتخاذ خطوات فى مراحل التنفيذ لعقد الاجتماع.

وأضاف عبد الله أنه لا يرى أى سبب مقنع لعقد مجلس السلام الاستشارى لأنه لم يتم إجراء أى مشاورات معه ومع فريقه كجزء من المشاورات التى أجريت على المستوى الحكومى وكذلك المشاورات مع الأحزاب والشخصيات السياسية.

وأكد الرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة أن فريقه لا يعتقد أن مجلس السلام الاستشارى سيساعد فى حل القضايا الأفغانية وبالتالى لن يشارك فى الاجتماع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه الاستعدادات لعقد مجلس السلام الاستشارى المقرر تنظيمه فى 29 أبريل الجارى، وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضى أنها لن تشارك أيضا فى مجلس السلام الاستشاري.