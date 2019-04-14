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الجيش اليمنى يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين بمحافظة إب وسط البلاد

الأحد، 14 أبريل 2019 07:08 ص
الجيش اليمنى يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين بمحافظة إب وسط البلاد قوات الجيش اليمنى - ارشيفية
كتب مصطفى عنبر
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نجحت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مساء السبت، فى استعادة مواقع من قبضة الانقلابيين الحوثيين، فى محافظة إب وسط اليمن.

وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن قوات الجيش نفذت هجوما على مواقع الحوثيين في جبهة العود بمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن عقب مواجهات عنيفة مع مقاتلي الميليشيات الحوثية من السيطرة على جبل ستر المقابل لجبل العود الاستراتيجي، والمطل على طريق النادرة- دمت.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين الحوثيين خلال المواجهات، واستعادة الجيش أسلحة تابعة لهم.

وباستعادة الجيش جبل ستر تكون قواته عززت تمركزها في جبل العود الاستراتيجي القريب منه الذي يعدّ أهم موقع في المنطقة، كونه يطل من الجهة الجنوبية الشرقية على مديرية النادرة، ويشرف غربا على مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع. وفقا للمصدر.

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شنت، مساء السبت، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

 


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