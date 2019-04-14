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الجامعة العربية تبدى ارتياحها للخطوات الهامة بشأن تحقيق الانتقال السياسى فى السودان

الأحد، 14 أبريل 2019 07:25 م
الجامعة العربية تبدى ارتياحها للخطوات الهامة بشأن تحقيق الانتقال السياسى فى السودان احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
أ ش أ
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أعلنت جامعة الدول العربية، عن ارتياحها للخطوات الهامة التى أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، بشأن تحقيق الانتقال السياسى.

وأعربت الجامعة العربية عن تأييدها للجهود التى يبذلها المجلس العسكرى الانتقالى، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطنى يحقق رغبات وآمال الشعب السودانى فى بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطى المكتمل.

وأكدت الجامعة العربية على ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسى المأمول، ودعت المجتمع الدولى فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق فى السودان.

 

 


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