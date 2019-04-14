التعاون الإسلامى تؤيد خيارات الشعب السودانى وما يقرره لمستقبله

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت منظمة التعاون الإسلامى متابعتها عن كثب وبكل اهتمام التطورات السياسية الراهنة فى جمهورية السودان، معربة فى هذا الصدد عن تأييدها لخيارات الشعب السودانى وما يقرره حيال مستقبله، وترحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعى مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

وفى بيان لها نشرته وكالة واس السعودية، أهابت المنظمة بجميع الأطراف السودانية بمواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعى فى البلاد، وذلك بهدف تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الانتقال السلمى للسلطة، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

وتأمل المنظمة أن تسهم حزمة المساعدات السعودية التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وأية خطوات مماثلة من الدول الأعضاء، فى تلبية احتياجات الشعب السودانى العاجلة، ودعم خياراته المستقبلية.