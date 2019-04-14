التحريات: صاحب شركة استخدم فيس بوك فى النصب على راغبى الهجرة غير الشرعية

كتبت أمنية الموجى

حققت النيابة العامة مع صاحب شركة للخدمات الملاحية متهم بتسفير وإلحاق راغبى العمل بشركات الملاحة الأجنبية بموجب مستندات مزورة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية المختصة عن قيام صاحب شركة للخدمات الملاحية بمزاولة نشاط تسفير وإلحاق راغبى العمل بشركات الملاحة الأجنبية بموجب مستندات مزورة من خلال تزوير شهادات خبرة لهم منسوب صدورها لإحدى الوزارات، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد، لمساعدتهم على الهجرة غير الشرعية، وقيامه بالترويج للمستندات المزوّرة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه للمستند "الشهادة المزوّرة".

وضمت أحراز المتهم، أثناء ضبطه، جهازى لاب توب يحويان مجموعة من التأشيرات لدول مختلفة ومجموعات كبيرة من عقود العمل وشهادات الخبرة، و6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و3 شهادات منسوبة لإحدى الوزارات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد بعمل أصحابها بمهنة "بحرى على السفن" وشهادتين منسوبتين لإحدى الأكاديميات وجهات أخرى لأشخاص مختلفة والتى تفيد باجتيازهم دورات السلامة البحرية، وشهادتى تحركات منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الحكومية، جميعها مزورة.