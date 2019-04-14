البيت الأبيض: ترامب لم يقصد الإساءة للنائبة المسلمة إلهان عمر

واشنطن (رويترز)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب لم يقصد أى إساءة فى تغريدة على تويتر تنتقد تعليقات عضو الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر، على هجمات الحادى عشر من سبتمبر.

وقالت لمحطة (أي.بي.سى نيوز) التلفزيونية "لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أى شخص... لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونجرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".

واتهم نواب من الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه ترامب إلهان عمر بالتهوين من هجمات الحادى عشر من سبتمبر، بينما يقول منتقدو الرئيس إنه انتزع كلمات عمر عن سياقها من أجل إثارة المشاعر المعادية للمسلمين.

وأمس السبت نشر ترامب على تويتر تسجيلا مصورا يشير إلى أن عمر، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات الحادى عشر من سبتمبر أيلول 2001. ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها عمر الشهر الماضى تقول عن الهجمات إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".

وانتقد ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرنى ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترامب وقالوا إنه يحرض على العنصرية والعنف تجاه عمر بالتسجيل المصور. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أمس السبت إن الرئيس يستخدم الذكرى "المقدسة" لهجمات الحادى عشر من سبتمبر أيلول لشن هجوم سياسي.

وقالت عمر فى كلمة أمام جماعة تدعو للحقوق المدنية للمسلمين إن المسلمين "عاشوا فى حالة من عدم الارتياح على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وإنها صراحة سئمت من ذلك كما يجب أن يشعر كل مسلم بالسأم من ذلك".

ووصفت ساندرز تعليقات عمر بأنها "مشينة وغير لائقة" وتساءلت عما تراه عدم تحرك من جانب الديمقراطيين إزاء القضية. وقالت "أعتقد أنه أمر جيد أن يخاطبها الرئيس بسبب هذه التعليقات والسؤال الكبير هو لماذا لا يفعل ذلك الديمقراطيون".