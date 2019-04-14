البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية بولندا بالكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، ياتسيك تشابوتوفيتش وزير الخارجية البولندى.

تأتى زيارة تشابوتوفيتش للكاتدرائية فى إطار زيارته الحالية لمصر. وفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة إذ لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

كان البابا تواضروس قد دأب على استقبال الزوار الأجانب لمصر من رؤساء دول وملوك وشخصيات عامة، فى إطار سعيه لتحسين صورة الدولة بعد 30 يونيو وفى إطار حرص المجتمع الدولى على التعرف على طبيعة أوضاع الأقباط فى السنوات الأخيرة.