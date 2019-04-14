video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية بولندا بالكاتدرائية

الأحد، 14 أبريل 2019 01:37 م
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية بولندا بالكاتدرائية البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، ياتسيك تشابوتوفيتش وزير الخارجية البولندى.

 

تأتى زيارة تشابوتوفيتش للكاتدرائية فى إطار زيارته الحالية لمصر. وفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة إذ لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

 

كان البابا تواضروس قد دأب على استقبال الزوار الأجانب لمصر من رؤساء دول وملوك وشخصيات عامة، فى إطار سعيه لتحسين صورة الدولة بعد 30 يونيو وفى إطار حرص المجتمع الدولى على التعرف على طبيعة أوضاع الأقباط فى السنوات الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يستشير خدام المنيا فى تقسيم الايبارشية وتجليس الأنبا مكاريوس

البابا تواضروس يزور دير الانبا مقار ويعقد اجتماعات خاصة بالرهبان

تواضروس

وزير خارجية بولندا

الكاتدرائية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة