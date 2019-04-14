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الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكرى فى السودان

الأحد، 14 أبريل 2019 12:02 ص
الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكرى فى السودان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
كتب وكالات
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رحبت الإمارات بتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، فى خطوة تجسد تطلعات الشعب السودانى، فى الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها مساء السبت، بحسب وكالة "وام"، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التى يمر بها السودان فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السودانى الشقيق وجيشه الوطنى على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأكدت الإمارات دعمها وتأييدها للخطوات التى أعلنها المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.. معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.

وأعربت عن تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية فى جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية، والانتقال السلمى للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.

 


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