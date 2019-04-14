"الإسعاف" يرد على 4 أسئلة شائعة متداولة بين المواطنين حول خدماته

كتب وليد عبد السلام

ردت هيئة الإسعاف على 5 أسئلة شائع تداولها بين المواطنين تتعلق بالخدمات التى تقدمها الهيئة للجمهور حرصا منها على توفير المعلومات الدقيقة حول الخدمات الإسعافية.

واليكم الأسئلة الشائعة:

1- هل الإسعاف مجانى؟

جميع الخدمات الإسعافية الطارئة مجانية

2- إلى أى مكان تقوم سيارة الإسعاف بنقل المصابين؟

تتوجه سيارة الإسعاف بالمصابين لأقرب مستشفى أو مركز طوارئ أو أقرب مقدم خدمة طبية وذلك للمحافظة أولا على حياة المصابين.

3- هل يمكن الطلب من سيارة الإسعاف التوجه لمستشفى معين؟

نعم يمكن ولكن بعد التوجه لأقرب مستشفى والحصول على تقرير طبي يؤكد أن الحالة مستقرة وتمسح بالنقل ولا تحتاج لمرافقة طبيب، وذلك حفاظا على حياة المريض.

4- هل يوجد رقم شكاوى للإسعاف؟

نعم يوجد رقم موحد هو 123 فى حالة ما إذا كان هناك أي شكوى تتعلق بالإسعاف يقوم أشخاص مدربون بتلقي الشكوى وعرضها ثم الرجوع للمبلغ لتعريفه بما تم إجراؤه في الشكوى.

5- هل يمكن الاتصال فى أى وقت؟

نعم يكن الاتصال بالإسعاف على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع.