video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ابنة رفسنجانى تفتح النار على حسن روحانى وتنتقد حقوق المرأة فى بلادها

الأحد، 14 أبريل 2019 03:18 م
ابنة رفسنجانى تفتح النار على حسن روحانى وتنتقد حقوق المرأة فى بلادها فائزة رفسنجانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

انتقدت فائزة رفسنجانى ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام الأسبق، حقوق وأوضاع المرأة فى بلادها، وفتحت النار على الرئيس حسن روحانى التى قالت أن النساء كانت تتوقع أن مشاركة أكبر للمرأة فى حكومته لكن لم يتحقق ذلك.

 

وقالت الناشطة الإصلاحية والنائبة السابقة التى اشتهرت بتصريحاتها الجريئة ونقدها اللاذع للنظام، فى مقابلة مع مجلة "فصل حق ملت" الايرانية أن مؤسس الجمهورية آية الله الخمينى أخطأ فى نظرته إلى المرأة.

 

وقالت إن الخمينى عاش عدة أشهر فى باريس وقبل سفره كان يعارض بعض الأفكار المتعلقة بالمرأة، لكن هناك كان يتوافد علي منزله صحفيين وأفراد من مختلف التخصصات،  لكنه عندما عاد إلى إيران أحاطه أشخاص ذو أفكار أكثر انغلاقا، اعتقد أنه إذا ظل فى باريس مدة أطول يدير الحكم هناك لكانت إيران اليوم جنة للنساء على حد تعبيرها.

 

وانتقدت غياب القوانين التى تساند المرأة التى تتعرض للعنف من زوجها أو والدها فى المجتمع الإيرانى، قائلة نمارس التمييز فى قوانيننا بين الرجل والمرأة.

 

وانتقدت التمييز داخل الأسر بين الرجل والمرأة أو الفتاة والولد، وناقضنا أنفسنا فى اهتمامنا بالمرأة، لو كانت المرأة والزوجة اللبنة الأولى للأسرة فينبغى أن تكون الأهم من الرجل متسائلة: فلماذا منحناها نصف حقوق الرجل؟.

 

وقالت أنه فى زمن الشاه قبل الثورة الإيرانية 1979، وقت صياغة قانون الأسرة تم اعمال المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة الأصعدة، وفى هذا الوقت تولت المرأة الوزارات، وكانت نائبة وكان لها تمثيل فى المجلس الشيوخ.

 

وتعد ابنة رفسنجانى من منتقدى النظام فى إيران وتم محاكمتها فى 2011، وواجهت تهم التطاول على الحكومة والرئيس الأسبق أحمدى نجاد، وتصريحاتها النارية المنددة بالقيادة فى إيران التى وصفتهم بالجهلة والغوغائيين خلال حديث لإحدى الصحف الإصلاحية.

 

وحكم عليها بالسجن 6 أشهر فى يناير 2012، بسبب مشاركتها فى الاحتجاجات التى وقعت عقب الانتخابات الرئاسية فى 12 يونيو 2009.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى الذكرى الثانية لوفاته.. ابنة رفسنجانى: وفاة والدى لم تكن طبيعية

إبنة رفسنجانى: انهيار فى محتوى النظام الإيرانى.. والحكومة أخفقت

إيران تطرد ابنتى "رفسنجانى" من التدريس بجامعة أسسها والدهما

ابنة رفسنجانى تدعو لاستفتاء بشأن علاقة إيران مع أمريكا والحجاب الإجبارى

فيديو.. ابنة "رفسنجانى" توجه نقد لاذع للنظام فى إيران

فائزة رفسنجانى

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اخبار العالم

الخمينى

حسن روحانى

حقوق المراة فى ايران

حقوق المراة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة