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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز مطاى بالمنيا

الأحد، 14 أبريل 2019 04:08 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز مطاى بالمنيا اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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نجحت اليوم لجنة المصالحات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة مطاى بشمال المنيا، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية إبوان، أمتدت لـ6 سنوات

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً من العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن لجنة المصالحات وإدارة البحث الجنائى بمركز شرطة مطاى بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وقيادة الرائد أحمد الصاوى رئيس مباحث المركز من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى وهبة والمداحين بقرية إبوان نشبت بينهما منذ عام 2013 إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال راح ضحيتها "محمود-م" 50 عاما فلاح

وقد تمكنت لجنة المصالحات العرفية بإشراف العمدة بشار أبو الجود ومحمد البركاوى عضو مجلس شعب سابق من الصلح بين العائلتين بتقديم الكفن ووضع شرط جزائى قدره مليون جنيه لمن يخالف الإتفاق وينكس فى الصلح.

حضر مراسم الصلح،  اللواء هانى لطفى مساعد مدير الأمن لقطاع شمال، والعقيد حمدى رفعت رئيس فرع البحث للشمال والعميد محمد راضى مأمور مركز مطاى وتم تقديم الكفن والتعاهد علانية بنبذ الدم وعدم العودة للخلافات، وقد أشرف على تأمين جلسة الصلح ومراسم تقديم الكفن النقباء حازم الحيني، أحمد أبو حمر، مهند مفتاح، وعمر أبو طالب.

 


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