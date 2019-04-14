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أ.ش.أ: "أبوبكر دمبلاب" مديرا لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان

الأحد، 14 أبريل 2019 05:52 م
أ.ش.أ: "أبوبكر دمبلاب" مديرا لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ
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عيَّن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى، خلفا للفريق أول صلاح عبد الله قوش الذى قدم استقالته، وتخرج دمبلاب من الكلية الحربية السودانية فى عام 1982 ضمن ضباط الدفعة (31).

وشغل مناصب مدير مكتب مستشار الأمن القومي،  ومدير القطاع السيادى بالاستراتيجية، ومدير لإدارة العمليات، وهيئة الإدارة بجهاز الأمن.

ويملك سيرة ذاتية فى السلك الدبلوماسي، إذ شغل منصب مدير إدارة التأمين بوزارة الخارجية بجانب منصب قنصل السودان بالقاهرة.

وأجتاز دمبلاب كافة الدورات الحتمية لضباط القوات المسلحة، ودورات إعداد القادة، وكانت له مشاركات رسمية عديدة فى كل من مصر، الأردن، السعودية، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، ليبيا، إريتريا، تشاد، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، تنزانيا، ألمانيا، السويد، وإيطاليا.

وهو حائز على وسام الواجب، ووسام الخدمة الطويلة الممتازة.

 


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