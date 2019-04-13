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10 وصايا أمنية للجماهير قبل مباراة الأهلى وصن داونز.. تعرف عليها

السبت، 13 أبريل 2019 01:02 م
10 وصايا أمنية للجماهير قبل مباراة الأهلى وصن داونز.. تعرف عليها الأهلى وصن داونز فى دور الذهاب
كتب محمود عبد الراضي
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تتوجه أنظار الجميع فى السادسة مساء اليوم نحو ستاد برج العرب، حيث المباراة المرتقبة للنادى الأهلى المصرى أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الإياب.

 

وفى ظل زحف الجماهير نحو الاستاد بعد سماح الأمن لـ30 ألف مشجع بحضور المباراة، وضع خبراء الأمن، وصايا أمنية عشرة للجماهير، وهي:

1- الخضوع للتفتيش قبل الدخول للاستاد.

2- عدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية.

3- عدم حمل لافتات مسيئة.

4- الدخول للاستاد من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة للعبور.

5- عدم التجمعات أمام الاستاد قبل أو بعد المباراة.

6- عدم التعرض للفريق الضيف بأى حال من الأحوال.

7- عدم ترك السيارات بالقرب من محيط الاستاد ووضعها فى الأماكن المخصصة لها.

8- الدخول من الأبواب المخصصة وفقاً لتذكرة الدخول.

9- عدم تزاحم غير حاملى التذاكر بالقرب من أبواب الدخول.

10- الظهور فى مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية وتاريخ مصر.


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