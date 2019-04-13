وزير القوى العاملة يفتتح منتجع سياحى أبو قير السياحى بالإسكندرية اليوم

كتب محمود راغب

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، منتجع أبو قير السياحى بالإسكندرية التابع للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، وذلك فى إطار عمليات التطوير المستمرة التى تنفذها النقابة العامة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث افتتاح أول أكاديمية لتعليم فنون التفصيل، وتكريم الأم العاملة لجهودها، حيث أدت دورها وتحدت الواقع وضحت من أجل أولادها لإبراز قيم العطاء والوفاء، كما يتم تكريم والعمال المتميزين بمنحهم شهادات تقدير.

كما يشهد الافتتاح -أيضا- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والنقابة يهدف إلى تدريب عمال القطاع ورفع مستواهم المهنى والتوعوى بقواعد السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة احترام القانون ونشر الوعى بين العمال بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.