وزير الدفاع الأوكرانى: استلمنا 120 نوعا جديدا من المعدات لم تستخدم من قبل

كييف /أ ش أ/

أعلن وزير الدفاع الأوكرانى ستيبان بولتوراك، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية استلمت مؤخرا 120 نوعًا جديدًا من المعدات التى لم يتم استخدامها مسبقا داخل الجيش الأوكرانى.

وقال بولتوراك - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "وضعنا 120 نوعا جديدا من المعدات داخل الخدمة فى القوات المسلحة الأوكرانية التى لم تستخدم من قبل.. ووضعنا أكثر من 330 وحدة من الأسلحة والمعدات فى الخدمة من بينها المركبات الجوية بدون طيار والمركبات الجوية القتالية بدون طيار التى تم شراؤها".