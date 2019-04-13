video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأوكرانى: استلمنا 120 نوعا جديدا من المعدات لم تستخدم من قبل

السبت، 13 أبريل 2019 07:35 م
وزير الدفاع الأوكرانى: استلمنا 120 نوعا جديدا من المعدات لم تستخدم من قبل معدات عسكرية _ صورة أرشيفية
كييف /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن وزير الدفاع الأوكرانى ستيبان بولتوراك، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية استلمت مؤخرا 120 نوعًا جديدًا من المعدات التى لم يتم استخدامها مسبقا داخل الجيش الأوكرانى.

وقال بولتوراك - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "وضعنا 120 نوعا جديدا من المعدات داخل الخدمة فى القوات المسلحة الأوكرانية التى لم تستخدم من قبل.. ووضعنا أكثر من 330 وحدة من الأسلحة والمعدات فى الخدمة من بينها المركبات الجوية بدون طيار والمركبات الجوية القتالية بدون طيار التى تم شراؤها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن الروسى يعتقل أوكرانيا من حركة "القطاع الأيمن" المتطرفة

وزير الدفاع الأوكرانى

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

استلمنا 120 نوعا من المعدات




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة