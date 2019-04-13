وزير الإسكان يتجه لمدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ

كتب أحمد حسن

يتوجه بعد قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،لمدينة بدر، وذلك لتفقد عدد من مشروعات الإسكان بالمدينة.ومتابعة البرامج الزمنية للمشروعات، والتأكيد على جودة التنفيذ.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة قطعة أرض بمساحة إجمالية 48 فداناً أى ما يعادل 201600 م2 بمنطقة الامتدادات الشرقية بمدينة بدر، لصالح إنشاء أكاديمية للتدريب على نفقة شركة CSCEC الصينية لتدريب العمالة المصرية على أحدث الأساليب الدولية للبناء وأعمال التشطيبات، بما يخدم الحاجة الملحة لتوافر تلك العمالة فى جميع المشروعات بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمدة 7 سنوات كحد أقصى، على أن تؤول ملكية المباني والأجهزة والمعدات بحالتها فور انتهاء المدة للهيئة.

ووفقاً للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن، وكذا الاشتراطات البنائية المعتمدة للنشاط، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بترشيح العمالة لبرامج التدريب المختلفة.