video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يتجه لمدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ

السبت، 13 أبريل 2019 11:22 ص
وزير الإسكان يتجه لمدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

يتوجه بعد قليل، الدكتور  عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،لمدينة بدر، وذلك لتفقد عدد من  مشروعات الإسكان بالمدينة.ومتابعة البرامج الزمنية للمشروعات، والتأكيد على جودة التنفيذ.

كان  مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة قطعة أرض بمساحة إجمالية 48 فداناً أى ما يعادل 201600 م2 بمنطقة الامتدادات الشرقية بمدينة بدر، لصالح إنشاء أكاديمية للتدريب على نفقة شركة CSCEC الصينية لتدريب العمالة المصرية على أحدث الأساليب الدولية للبناء وأعمال التشطيبات، بما يخدم الحاجة الملحة لتوافر تلك العمالة فى جميع المشروعات بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمدة 7 سنوات كحد أقصى، على أن تؤول ملكية المباني والأجهزة والمعدات بحالتها فور انتهاء المدة للهيئة.

ووفقاً للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن، وكذا الاشتراطات البنائية المعتمدة للنشاط، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بترشيح العمالة لبرامج التدريب المختلفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاصم الجزار وزيراً للإسكان.. السيسى يجتمع برئيس الوزراء والوزير الجديد عقب أداء اليمين.. ويوجه بالاستمرار فى بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينة بدر

مشروعات

مشروعات الاسكان




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة