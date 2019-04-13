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وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى هو عمل شرعى ووطنى وإنسانى

السبت، 13 أبريل 2019 06:24 م
وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى هو عمل شرعى ووطنى وإنسانى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، أن مشروع صكوك الأضاحى يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة وهو عمل شرعى ووطنى وإنسانى ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الوزير فى تصريحات له، أن ديننا الحنيف هو دين التراحم والتكافل بين أبناء الوطن جميعًا، وأنه باب واسع لهذا التراحم ونيل مرضاة الله (عز وجل)، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ : أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة".
 


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وزير الاوقاف

صكوك الاضاحى

مبادرة حياة كريمة

تكافل وكرامة




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