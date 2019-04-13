نقابة الصيادلة: لم يصدر أى حكم قضائى بوقف الانتخابات

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا، منذ قليل، وذلك للرد على ما وصفته بمزاعم إلغاء الانتخابات، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه لم يصدر أى حكم قضائى بوقف الانتخابات، وأن الانتخابات فى موعدها ومشروعية المجلس الذى دعا لها وصحة الدعوة لها.



وقالت النقابة: أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 31716 لسنة 73 ق بتاريخ 24/2/2019 ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوقف قرارات مدير إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة لتنفيذ الحراسة، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحكم فيها بجلسة السبت 13/4/2019 بعدم اختصاص المحكمة ولم يتطرق حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات.



وأشارت إلى أن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت الحكم فى الدعوى رقم 34610 لسنة 73 ق بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام حكمًا بإيقاف تنفيذ حكم الحراسة ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 39888 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور عصام عبد الحميد ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ حكم الحراسة، ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ.



وأضافت:" وأصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 37724 لسنة 73 ق المقامة من الدكتورة منال حامد بعدم قبول دعوى حل مجلس النقابة لانعدام القرار الإدارى، وذكرت المحكمة فى حكمها بمشروعية مجلس النقابة وصحة قراراتها، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 37131 لسنة المقامة مصطفى محمد أبو العزم الوكيل السابق للنقابة برفض طلب وقف تنفيذ الدعوة للانتخابات، وذكرت المحكمة فى حكمها بصحة الدعوة للانتخابات سواء من ناحية الدعوة لها أو من ناحية موعدها.

وتابعت: "أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 39042 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور محمد سمير عبد اللطيف برفض طلب وقف الانتخابات، وذكرت المحكمة فى حكمها بعدم دستورية فرض الحراسة، وأن حكم الحراسة قد صدر له حكم بوقف تنفيذه، وصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذى دعا للانتخابات، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوة 34543 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور على عبد الله عبد النبى بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات لانعدام القرار الإدارى، وذكرت المحكمة فى حكمها بصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذى دعا للانتخابات.