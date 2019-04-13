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السبت، 13 أبريل 2019 06:53 م
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مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

السبت، 13 أبريل 2019 06:23 م
مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط جثه -ارشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين بمركز ساحل سليم بأسيوط بسبب خلافات الجيرة. 

 كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين، وبالانتقال تبين مصرع "ط.م" 55 سنة، و"س.م" 30 سنة مقيمين ذات القرية وإصابة وهو "ا. ط" 27 سنة بطلق نارى بالجانب الأيسر.

 وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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