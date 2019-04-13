مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمرا لحث المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب فريق المحافظات

يواصل حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، مؤتمراته لحث المواطنين للخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث نظم النائب نبيل شاهين عضو مجلس النواب مؤتمرا حاشدا بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حضره الآلاف من أهالى دائرة مركز منوف.

وأكد النائب نبيل شاهين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأهميتها وحس الحضور على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع .

وقال عضو مجلس النواب إن الدستور هو منتج بشرى قابل للتعديل حسب ظروف الدولة، والعديد من الدول تم تعديل دستورها، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تأتى للإصلاح الاقتصادى والتنموى من أجل الاستمرار فى خطة الدولة، لافتا إلى أنه يجب الوقوف خلف الإرادة الشعبية لكى ننهض بالدولة المصرية .

وقال يجب الاصطفاف الوطنى لكى يرى العالم الخارجى وطنية الشعب المصرى صاحب السيادة فى صنع قراره.































