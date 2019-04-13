video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير عام آثار وسط الدلتا: ضم قناطر زفتى "الخمسين عين" إلى آثار الغربية

السبت، 13 أبريل 2019 02:00 ص
مدير عام آثار وسط الدلتا: ضم قناطر زفتى "الخمسين عين" إلى آثار الغربية القناطر
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

صرح مدحت مبروك، مدير عام آثار وسط الدلتا، بأن هيئة الآثار شكلت لجنة لضم منطقة القناطر الخيرية بقرية دهتورة التابعة لمدينة زفتى والمشهورة بـ"الخمسين عين" إلى الآثار، حيث إنها ثانى أكبر قناطر على مستوى الغربية.

وأضاف مبروك، فى تصريح خاص، أن قناطر زفتى تعد أحد أهم المناطق الأثرية الفريدة داخل محافظة الغربية، نظرا لجمال الطبيعة بها، والتى يلجأ إليها الزوار من جميع أنحاء الجمهورية للاستمتاع بأوقات الترفيه وأعياد الربيع.

جدير بالذكر أن قناطر زفتى تقع بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وهى إحدى أهم الممرات الرئيسية والتى تربط محافظة الغربية والدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل المحافظة بأكملها، وتم إنشاء هذه القناطر فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، حيث تم وضع آخر حجر فى البناء يوم 7 مارس عام 1903 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "قناطر زفتى الـ50 عين".. بناها الخديوى عباس حلمى الثانى منذ أكثر من 100 عام.. وأحد أهم الآثار المصرية من حيث جمال التصميم والطبيعة المحيطة.. والأهالى: المنفذ الوحيد للاستمتاع بالمناسبات العامة

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

قناطر زفتي

الخمسين عين




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة