مدير عام آثار وسط الدلتا: ضم قناطر زفتى "الخمسين عين" إلى آثار الغربية

الغربية - محمد طارق

صرح مدحت مبروك، مدير عام آثار وسط الدلتا، بأن هيئة الآثار شكلت لجنة لضم منطقة القناطر الخيرية بقرية دهتورة التابعة لمدينة زفتى والمشهورة بـ"الخمسين عين" إلى الآثار، حيث إنها ثانى أكبر قناطر على مستوى الغربية.

وأضاف مبروك، فى تصريح خاص، أن قناطر زفتى تعد أحد أهم المناطق الأثرية الفريدة داخل محافظة الغربية، نظرا لجمال الطبيعة بها، والتى يلجأ إليها الزوار من جميع أنحاء الجمهورية للاستمتاع بأوقات الترفيه وأعياد الربيع.

جدير بالذكر أن قناطر زفتى تقع بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وهى إحدى أهم الممرات الرئيسية والتى تربط محافظة الغربية والدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل المحافظة بأكملها، وتم إنشاء هذه القناطر فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، حيث تم وضع آخر حجر فى البناء يوم 7 مارس عام 1903 .