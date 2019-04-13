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مدبولى يكلف بالاهتمام بالبرامج الزمنية لمدن الجيل الرابع والإسكان الاجتماعى

السبت، 13 أبريل 2019 04:57 م
مدبولى يكلف بالاهتمام بالبرامج الزمنية لمدن الجيل الرابع والإسكان الاجتماعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المدن الجديدة،  وذلك مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن.
 
وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بمتابعة التوقيتات الزمنية لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وغيرها، مشيراً إلى أن هناك التزاماً بالانتهاء من عدد من المشروعات بهذه المدن فى نهاية يونيو 2020، ولذا علينا الاهتمام بمتابعة دورية للبرامج الزمنية لهذه المشروعات مع الاهتمام أيضاً بجودة التنفيذ.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية عدد من المشروعات المٌنفذة بالمدن الجديدة بوجه عام، خاصة الإسكان الاجتماعي، والمرافق والخدمات، مطالباً بوضع مدن الصعيد على أجندة الاهتمامات، ومشيداً في الوقت نفسه بطرح الوزارة الإعلان الأخير للإسكان الاجتماعي بمدن ومحافظات الصعيد.
 
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، مٌشيراً إلى أن هناك متابعة دورية للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، وأن هناك اجتماعا أسبوعيا يٌعقد للمتابعة، بخلاف الزيارات التي تتم للمواقع، وآخرها زيارة اليوم لمدينة بدر، لمتابعة المشروعات المختلفة.
 
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تستكمل حالياً تنفيذ ما يزيد على 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأن هذا المشروع على أجندة أولويات الوزارة للعمل على تلبية مطالب شريحة محدودي الدخل والشباب في الحصول على وحدة سكنية لائقة وبأسعار مناسبة.
 
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تمويل المشروعات المختلفة، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 

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