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محافظ الجيزة : غلق 20 عيادة تخصصية غير مرخصة ببولاق الدكرور والهرم

السبت، 13 أبريل 2019 12:39 م
محافظ الجيزة : غلق 20 عيادة تخصصية غير مرخصة ببولاق الدكرور والهرم غلق عيادات تخصصية غير مرخصة ببولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 20 عيادة تخصصية مخالفة بحى بولاق الدكرور والهرم لإدارتهم بدون ترخيص .

وقال راشد، إن العيادات المخالفة التى تم ضبطها تقع بشوارع العشرين وزنين وأبو قتادة وشارع الجمعية وأول فيصل بنطاق حى بولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعى وذلك لإدارتهم بدون ترخيص وضبط العديد من المخالفات داخل العيادات ، مشيرًا إلى أنه تقرر أيضاً غلق مركز للجراحات التخصصية والتجميل بالمهندسين بحى العجوزة ومركز للعلاج الطبيعى بمدينة الحوامدية وآخر بمركز ومدينة منشأة القناطر لإدارتهم بدون ترخيص.

ووجه راشد، مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية فى كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة، أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها مع توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة بالمرور الدورى على المنشآت الطبية المخالفة التى تم غلقها لضمان عدم تكرار فتحها مجدداً.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أغلقت أكثر من 100 مركز صحى مخالف خلال الحملات التى تم تنظيمها الشهر الماضى .

 

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