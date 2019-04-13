محافظة القاهرة: 1580 إزالة إدارية و401 محضر متنوع لمنع المظاهر السلبية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار شن الحملات المكبرة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لمواجهة كافة المظاهر السلبية بالعاصمة والمتمثلة فى إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والمحلات المخالفة والتلوث البيئى لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة

وأكد عبدالعال، فى بيان اليوم،على أهمية العمل الجماعى لمواجهة كافة المظاهر السلبية فى شوارع العاصمة بتكاتف اجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة بتنفيذ الحملات المكبرة لمواجهة التشوهات وانتشار الباعة المتجولين واستغلالهم لأرصفة المشاة وغيرها من المخالفات والعمل بحزم وتنفيذ القانون والتصدى لعدم إعادة المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها .

وقال اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها مستمرة بناء على تعليمات محافظ القاهرة وتتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم فى إعادة الوجه الحضارى للعاصمة.

وأكد أبو النصر، أن جميع الحملات التى تمت على مدار الخمس أيام متواصلة حتى أمس بكافة المناطق الأربعة ففى المنطقة الشرقية شملت حى السلام أول زهراء السلام مصنع البلاستك وشارع الرخام والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة وشملت أيضا حى مصر الجديدة وحى شرق وغرب مدينة نصر وحى النزهة وحى عين شمس وحى المطرية .

كما شملت الحملة أحياء المنطقة الشمالية منهم روض الفرج وحى الساحل وحى الزيتون وحى الشرابية، وكذلك أحياء المنطقة الغربية حى الوايلى شملت كوبرى غمرة والشوارع المحيطة وفى والموسكى منطقة المسارح والشوارع المحيطة وحى عابدين وحى الأزبكية وحى وسط "الجمالية" وحى بولاق وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية بدور العبادة والمدارس ومحطات المترو كما امتدت الحملة المكبرة إلى المنطقة الجنوبية شملت حى المقطم وحى حلوان وحى المعادى وحى مصر القديمة وحى السيدة زينب وحى المعصرة شملت الورش والمحلات المخالفة بمنطقة وادى حوف والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.

وأضاف اللواء مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة المكبرة نتج عنها 1580 إزالة إدارية و274 محضر إشغال طريق و61 محضر تلوث بيئى و66 محضر بائع متجول مؤكد على إن الحملات مستمرة لحين تحقيق أهدافها.