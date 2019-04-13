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قصف إسرائيلى على مواقع للجيش السورى فى حماة والدفاعات الجوية تتصدى للاحتلال

السبت، 13 أبريل 2019 02:21 ص
قصف إسرائيلى على مواقع للجيش السورى فى حماة والدفاعات الجوية تتصدى للاحتلال غارة جوية _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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ذكر التلفزيون السورى، اليوم السبت، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب محافظة حماة، لكن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ وأسقطتها.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سنا) والتلفزيون السورى إن طائرات إسرائيلية استهدفت "أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف فى ريف حماة".

وأضافت سانا "تصدت وسائط دفاعنا الجوى للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها... (مما) أسفر عن تدمير بعض المبانى وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح".

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية فى سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكرى للرئيس بشار الأسد.

 


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التلفزيون السورى

الدفاعات الجوية

صواريخ

مدينة حماة




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