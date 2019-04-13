video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. فنانون ومشاهير يشاركون بحملة "إعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على الدستور

السبت، 13 أبريل 2019 10:57 ص
فيديو.. فنانون ومشاهير يشاركون بحملة "إعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على الدستور حمله إعمل الصح
إضافة تعليق
حرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى حملة "اعمل الصح” فى فيديو جديد لتوعية المواطنين، وحثهم على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى طالب بها أعضاء مجلس النواب أواخر شهر إبريل الجارى، والتى تنتهى قبل حلول شهر رمضان القادم.
 

 شارك فى الحملة كل من ليلى علوى، نبيلة عبيد، هانى شاكر، محمد هنيدى، أنغام، محمد فؤاد، سمية الخشاب احمد ادم، ماجد المصرى، رجاء الجداوى، صابرين، شريف منير، أشرف عبد الباقى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، مصطفى خاطر، وفاء عامر، منة فضالى، ريم البارودى، شعبان عبد الرحيم، مجدى كامل، محمد رجب، ناهد السباعى، أحمد رزق، محمد لطفى، خالد زكى، لطفى لبيب مفيدة شيحة.

كما شارك الفنانون أحمد حاتم، محمد نجاتى، نهال عنبر، سلوى عثمان، نادية رشاد، حسام داغر، محمد نور، سلوى عثمان، محمود الليثى، بدرية طلبة، زيزى عادل، هدى، المنتج ريمون مقار، شيماء سيف،علاء زينهم، دنيا عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، دياب، اسامة منير، أوكا وأورتيجا، ايساف، ايمان سيد، بسنت النبراوى، رامى صبرى، نرمين ماهر، هشام عباس، هند عبد الحليم، محمد زيدان، غادة رجب، سيد عبد الحفيظ، جدو، احمد الشامى، دنيا المصرى، احمد بدير، عصام الحضرى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. 500 شاب يشاركون فى ماراثون للدراجات بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بإدينا"

اعمل الصح

فنانون

الدستور

تعديلات الدستور

الاستفتاء على الدستور




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة