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غداً.. وفد إماراتى من جائزة خليفة للتمور يزور الوادى الجديد لدعم مجمع التمور

السبت، 13 أبريل 2019 03:30 م
غداً.. وفد إماراتى من جائزة خليفة للتمور يزور الوادى الجديد لدعم مجمع التمور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن استقبال وفد إماراتي، صباح غد الأحد يترأسه أمين جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعى، الدكتور عبد الوهاب زايد، يرافقه الدكتور أمجد القاضي، رئيس مركز التكنولوجيا والصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، ومساعد وزير الصناعة الدكتورة حنان الحضرى، لتطوير وتركيب أجهزة ومعدات لتطوير صناعة التمور بمجمع صناعات التمور بمدينة الخارجة.

وقال مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد فى بيان له، إن الزيارة لمتابعة مشروعات تركيب معدات حديثة بدعم إماراتى داخل صالات التصنيع بمجمع التمور جنوب مدينة الخارجة، واستعدادا لتركيب أجهزة حديثة غَافية بمعرفة خبير إماراتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المرسي، أن الزيارة تهدف على جانب آخر، مناقشة سبل التعاون المستقبلي، مع جائز خليفة الدولية، لدعم المحافظة، والاتفاق على إقامة مهرجان للتمور بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

 

 


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