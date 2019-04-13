عواصف عاتية وأعاصير محتملة قد تضرب الجنوب الأمريكى

(رويترز)

قال خبراء الأرصاد الجوية، إن عواصف رعدية عاتية قد تصل إلى حد الأعاصير المدمرة ستضرب جنوب الولايات المتحدة، اليوم السبت من شرق تكساس وحتى المسيسبي.

وأصدرت هيئة الطقس الوطنية اليوم السبت تحذيرات من تزايد خطر الطقس السيء فى مناطق من تكساس ولويزيانا وجنوب اركنسو والمسيسبى وغرب ألاباما.

وقال أحد الخبراء فى مركز التنبؤ بالطقس إن الهيئة قلما تصدر مستويات تحذير بهذا الارتفاع، إذ صدرت من المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات، بما يعنى أن من المرجح هبوب عواصف عاتية لمدة طويلة وعلى نطاق واسع.