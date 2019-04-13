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صور .. وزير الرياضة يطلق ماراثون أفريقيا الأول للشباب من أسوان

السبت، 13 أبريل 2019 10:19 ص
صور .. وزير الرياضة يطلق ماراثون أفريقيا الأول للشباب من أسوان ماراثون أفريقيا الأول بأسوان
أسوان - ندى سليم - عبد الله صلاح
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أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق ماراثون أفريقيا الأول للشباب فوق سن 18 عاماً من كوبرى أسوان الملجم وحتى نادى أسوان الرياضى بمسافة 10 كم

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الماراثون ينطلق بمشاركة 750 شاب وفتاة منهم 150 من شباب الدول الإفريقية وأبناء الجاليات المقيمين بمصر، بجانب 300 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالإضافة إلى 250 شاب وفتاة من مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان

يأتى ذلك فى إطار جولة تفقدية اليوم السبت لمحافظة أسوان، تشمل افتتاح ملتقى التوظيف باستاد أسوان الرياضي، يعقبه جولة بالمدينة الشبابية

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