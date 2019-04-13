صور.. فريق النساء بمستشفى الأقصر الدولى ينقذ سيدة حامل فى 4 توائم بقيصرية مبكرة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح فريق النساء والتوليد والرعاية المركزة والتخدير بمستشفى الأقصر الدولى، فى إنقاذ سيدة ببدايات العقد الرابع حامل فى 4 توائم 3 إناث وذكر، تحت رعاية الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، حيث استقبل قسم النساء والتوليد "ا.س" 32 سنة حامل فى أربعة توائم، وتعانى من تسسم حمل وارتفاع بضغط الدم، وزلال بالبول وارتفاع بانزيمات الكلى.

وعقب عمل الفحوصات والأشعات اللازمة والإعداد الجيد للحالة تم عمل قيصرية مبكرة، وتمت الولاده بنجاح والأطفال بحالة جيدة، والحالة العامة للأم فى تحسن من أعراض تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، وذلك تحت إشراف الدكتور طه أبو شنب أخصائى النساء والتوليد وجراحة المناظير المتقدمة، وبمساعدة الدكتور محمد أبو الفضل نائب النساء والتوليد، وبمشاركة الدكتور محمود عزام، والدكتور أحمد أبو الحسن، والدكتور أحمد عبده فريق التخدير، والدكتور إبراهيم موسى، والدكتورأحمد منتصر فريق العناية المركزه بالمستشفى.