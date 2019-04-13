video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فريق النساء بمستشفى الأقصر الدولى ينقذ سيدة حامل فى 4 توائم بقيصرية مبكرة

السبت، 13 أبريل 2019 04:28 م
صور.. فريق النساء بمستشفى الأقصر الدولى ينقذ سيدة حامل فى 4 توائم بقيصرية مبكرة الاطفال بعد الولادة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح فريق النساء والتوليد والرعاية المركزة والتخدير بمستشفى الأقصر الدولى، فى إنقاذ سيدة ببدايات العقد الرابع حامل فى 4 توائم 3 إناث وذكر، تحت رعاية الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، حيث استقبل قسم النساء والتوليد "ا.س" 32 سنة حامل فى أربعة توائم، وتعانى من تسسم حمل وارتفاع بضغط الدم، وزلال بالبول وارتفاع بانزيمات الكلى.
 
 
وعقب عمل الفحوصات والأشعات اللازمة والإعداد الجيد للحالة تم عمل قيصرية مبكرة، وتمت الولاده بنجاح والأطفال بحالة جيدة، والحالة العامة للأم فى تحسن من أعراض تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، وذلك تحت إشراف الدكتور طه أبو شنب أخصائى النساء والتوليد وجراحة المناظير المتقدمة، وبمساعدة الدكتور محمد أبو الفضل نائب النساء والتوليد، وبمشاركة الدكتور محمود عزام، والدكتور أحمد أبو الحسن، والدكتور أحمد عبده فريق التخدير، والدكتور إبراهيم موسى، والدكتورأحمد منتصر فريق العناية المركزه بالمستشفى.
 
فريق النساء والتوليد بمستشفي الأقصر الدولي ينقذ سيدة حامل في 4 توائم بقيصرية مبكرة (1)
 
فريق النساء والتوليد بمستشفي الأقصر الدولي ينقذ سيدة حامل في 4 توائم بقيصرية مبكرة (2)
 
فريق النساء والتوليد بمستشفي الأقصر الدولي ينقذ سيدة حامل في 4 توائم بقيصرية مبكرة (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الأقصر": توفير جهاز القسطرة المركزية لمرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي الاقصر الدولي

اخبار مصر

انقاذ سيدة حامل في اربعة توائم

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة