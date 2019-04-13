سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وحشيش بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والحشيش بقصد الإتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.ع.ا"21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عطية.م.ع"34 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 300جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"كتر" والمتهم "طارق.ع.ع"21 عام عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سلمى.س.س"31 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام مبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.