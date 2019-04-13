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سفن حربية روسية تجرى مناورات فى البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

السبت، 13 أبريل 2019 08:00 ص
سفن حربية روسية تجرى مناورات فى البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو سفينة حربية _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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أعلن المكتب الصحفى لأسطول البحر الأسود الروسى، اليوم السبت، أن سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام تدريب قتالية، وذلك تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى البحر الأسود.

وقال المكتب فى بيان: "أبحرت سفن أسطول البحر الأسود من القاعدة البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول فى البحر الأسود، وقامت السفن بالإبحار فى منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفى الجو كذلك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "تتم هذه التدريبات تزامناً مع مناورات القوات البحرية لحلف شمال الأطلسى "الدرع البحري-2019"، والتى قدمت خدمة جيدة لتدريب قوات أسطول البحر الأسود على مهام التدريب القتالى وفقًا للاستخدام المقصود فى ظروف واقعية".

وشرعت أوكرانيا ودول من حلف الناتو فى الرابع من الشهر الجارى بتنفيذ مناورات "الدرع البحري-2019" العسكرية المشتركة فى البحر الأسود، وتستمر حتى اليوم.

وصرح وزير الخارجية الأوكرانى بلفيل كليمكن، يوم انطلاق المناورات بأن كييف والناتو سيتصرفان فى البحر الأسود "دون طلب إذن من روسيا"، مضيفا "أن كييف لن تستأذن موسكو فى المسائل مثل إجراء عمليات مراقبة من البحر والجو والفضاء، وتعزيز حضورها العسكرى وتنفيذ تدريبات فى المنطقة".

 


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