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سائق "توك توك" يطعن راكبا بسلاح أبيض لخلافات على الأجرة بالشرقية

السبت، 13 أبريل 2019 11:01 ص
سائق "توك توك" يطعن راكبا بسلاح أبيض لخلافات على الأجرة بالشرقية اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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شهدت منطقة ميدان الزراعة التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشادة بين سائق "توك توك" وراكب، بسبب خلافات بينهما على 5 جنيهات، قام على إثرها السائق بطعن الراكب بمطواة كانت بحوزته، وتمت إحالة المتهم إلى نيابة قسم ثانى الزقازيق، للتحقيق معه برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "إبراهيم عبد الحكيم محمد" 25 عامًا، صاحب محل زيوت، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن وحالته خطيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "رامى.م" 31 عامًا، مقيم حسن صالح، ويعمل سائق "توك توك" يحمل لوحات معدنية رقم 22458، حيث نشبت مشاجرة بين السائق والمجنى عليه فى منطقة ميدان "الزراعة"، وذلك بسبب خلاف على 5 جنيهات فرق أجرة، بعدما أصر المجنى عليه على دفع 5 جنيهات بدلًا من 10، قام على إثرها السائق بطعنه بواسطة "مطواة" كانت بحوزته، طعنة نافذة بالبطن نُقل على إثرها المجنى عليه إلى المستشفى غارقًا فى دمائه.

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثانى الزقازيق بعرفة النقيب رمزى أبوزيد، معاون المباحث، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، من ضبط السائق والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6845 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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