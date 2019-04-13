رويترز: تعيين الفريق أول محمد حمدان نائبا لقائد المجلس العسكرى بالسودان

(رويترز)

ذكر التلفزيون السودانى الرسمى، اليوم السبت، أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب حميدتى، قائد قوات الدعم السريع عُين نائبا لقائد المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان.

وعرض التلفزيون لقطات لحميدتى، وهو يؤدى اليمين إضافة إلى الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم فى المجلس.

وأدى قائد قوات الدعم السريع فى السودان محمد حمدان دقلو القسم نائبا لرئيس المجلس العسكرى الانتقالى، وكان انتهى اجتماع القوى السياسية السودانية مع المجلس الانتقالى.

يذكر أن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن كان قد أعلن إلغاء قرار فرض حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات التى شهدتها البلاد.