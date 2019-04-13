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السبت، 13 أبريل 2019 11:37 م
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رادار المرور التقط 1760 مخالفة سرعة زائدة قرب مداخل ومخارج القاهرة الكبرى

السبت، 13 أبريل 2019 10:27 م
رادار المرور التقط 1760 مخالفة سرعة زائدة قرب مداخل ومخارج القاهرة الكبرى ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1760 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

و تشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 

 


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