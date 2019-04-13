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رئيس حى الضواحى ببورسعيد: إزالة التعديات على أملاك الدولة وغلق منافذ التهريب

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 ص
رئيس حى الضواحى ببورسعيد: إزالة التعديات على أملاك الدولة وغلق منافذ التهريب السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد
كتب فريق المحافظات
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أكد السعيد رخا، رئيس حى الضواحى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة موسعة لإزالة الإشغالات التعديات على أملاك الدولة التى تقع بمحازاة قناة الاتصال بمنطقة القابوطى، لإعادة الشكل الحضارى، وتمهيدا لمواكبة التطوير والمشروعات التنموية المستقبلية.

 

ولفت رخا إلى أنه تم تنفيذ 20 قرارا تمثل تعديات على أملاك الدولة بمساحة 2000 متر مربع وتقع بمحازاة قناة الاتصال، وتتمثل هذه القرارات إزالة مخازن تستخدم لتشوين البضائع المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية، تمهيدا لتهريبها فضلا عن هدم مبانى من الطوب لإعادة الانضباط.

 

وتابع أن الحملة استهدفت إزالة كل التعديات الموجودة على امتداد الشريط الساحلى لقناة الاتصال بداية من أول الكوبرى المتجهة للوحدات السكنية بالحى الإماراتى حتى بلوك رقم 14، فضلا عن إزالة كل المبانى العشوائية التى تستخدم أوكارا للتهريب.

 

وأكد رخا أن إزالة التعديات جاءت لبدء استكمال المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش الجديد الذى يقام على الشريط الساحلى للقناة، والذى يمتد من منطقة الإسراء وحتى الكوبرى الإماراتى لمواكبة مرحلة التطوير الشامل.


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