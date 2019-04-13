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رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزير الإسكان ومدير منظومة الشكاوى الموحدة

السبت، 13 أبريل 2019 10:47 ص
رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزير الإسكان ومدير منظومة الشكاوى الموحدة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة معدلات الشكاوى التى يتم العمل على حلها. 
كما يعقد رئيس الوزراء، اليوم أيضا،اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لمتابعة المشروعات المتعلقة بالقطاع. 
 
كانت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء،قد تابعت مؤخرا شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى، تُفيد بوجود خطورة داهمة بجسم نفق البصريات، عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبرى الدائرى.
 
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى،بأنه تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، والتى قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبرى الخرسانيى والحمايات المعدنية سليمة، وأن التلف الموجود بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس، لتجميل مدخل النفق، وذلك بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.
 

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