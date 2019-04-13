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رئيس "الأعلى للإعلام" يعلن تحويل مركز تدريب الأفارقة لأكاديمية قريبا

السبت، 13 أبريل 2019 04:36 م
رئيس "الأعلى للإعلام" يعلن تحويل مركز تدريب الأفارقة لأكاديمية قريبا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
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أشاد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الإفريقي، والذي جعل المجلس يطور عملية التدريب بتحويل مركز التدريب إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة.

 

وأشار مكرم محمد أحمد خلال افتتاحه الدورة رقم 53 للصحفيين الأفارقة، أن هذه الدورة تشهد تطورا مهما يتمثل في التعاون مع الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، والتي ستستضيف الدارسين الأفارقة في برنامج تدريبي خاصة لمدة ثلاثة أيام، سيتناول موضوعات هامة، من بينها محاضرات حول البنية التحتية لمنظومة المواصلات والنقل فى إفريقيا، وكذلك أدوات الاتصال فى مختلف الدول.

 

و أعرب صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب عن اعتزاز المجلس والشعب المصرى كله بالعلاقات الأخوية مع الدول الإفريقية، مؤكدا  على ضرورة أن يؤدى الإعلام دوره فى تلاقى رؤى ومواقف الدول الإفريقية إزاء القضايا الدولية والإقليمية والدفاع عن مصالح القارة السمراء وتعظيم مواقفها الموحدة.

 

وأوضح الصالحى أن الإعلام لاعب أساسى فى المساهمة فى علاج المشاكل التى تشغل العقل الجمعى لشعوب القارة، وهو الأهم فى خلق مناخ من التعاون لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وهو العامل الفعال فى تحقيق  الأمن والاستقرار المطلوبين للتنمية، وأن ذلك لن يتأتى ذلك إلا بزيادة وتعظيم الوعى والمعرفة لدى الشعوب الإفريقية وتثقيفها وتنويرها ومدها بالحقائق والمعلومات.  

 

 

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