حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين بسبب خلافات زوجية فى المنوفية

قرر المستشار حسين سامى مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس ربة منزل عقب قيامها بطعن زوجها بسكين بسبب خلافات عائلية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمى بوصول "أحمد.م" 27 سنة فلاح مصاب بجرح طعنى نافذ بالظهر من الجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال والد المصاب أكد حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية فقامت على إثرها بطعنه بسكين.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وتدعى "سارة.ع" 20 سنة التى أقرت بإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.